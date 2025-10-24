Rusya Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Bankanın yaptığı açıklamada, ekonominin dengeli bir büyüme yoluna devam ettiği söylenirken, enflasyon beklentilerinin yüksekliğini koruduğu vurgulandı.

Banka, 2027 ve sonrasında yıllık enflasyonun hedef seviyesinde kalacağını öngörürken, 2026’da ise yıllık enflasyonun yüzde 4,0–5,0 aralığına gerileyeceğini tahmin etti.

2026 yılına dair enflasyon tahmininin yukarı yönlü revizyonunun tek seferlik enflasyonist faktörlerle ilişkili olduğu belirten Rusya MB, gelecekteki faiz kararlarının, enflasyon yavaşlamasının sürdürülebilirliğine ve enflasyon beklentilerinin dinamiklerine bağlı olacağını dedi.

Banka çekirdek enflasyonun 2026’nın ikinci yarısında yüzde 4’e ulaşacağını ve baz senaryoda 2026 için ortalama politika faizinin yüzde 13,0–15,0 aralığında olmasının uzun bir sıkı para politikası dönemi anlamına geldiğini belirtti.

Aynı zamanda, son aylarda kredi büyümesinin hızlandığına dikkat çekilirken, Banka’nın enflasyonu hedefe döndürmek için para koşullarını gerektiği kadar sıkı tutmaya devam edeceğini bildirdi.