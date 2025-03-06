Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü kıdemli diplomat Aleksandr Darçiyev’i ABD Büyükelçisi olarak atadı. Darçiyev halihazırda Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Amerika Dairesi başkanlığını yürütüyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin atamaya onay verdiğini duyurdu. Onayın, geçen Perşembe İstanbul’da yapılan altı saatlik görüşmede alındığı belirtildi.

Toplantıya katılan iki ülke heyetleri, büyükelçiliklerin normal işleyişine dönmesi için çözüm aradı. Görüşmenin sonunda iki taraf da olumlu mesajlarla İstanbul'dan ayrıldı.

ABD - RUSYA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Moskova ve Washington, son yıllarda büyükelçilik çalışanları ve diplomatik mülkler konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerilim yaşıyordu.

Rusya’nın Washington’daki büyükelçilik koltuğu, önceki elçi Anatoliy Antonov’un geçen Ekim ayında görevinden ayrılmasından bu yana boştu.

Darçiyev, daha önce Washington’daki Rus büyükelçiliğinde iki uzun görev süresi geçirdi ve 2014-2021 yılları arasında Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı. Şimdi, Antanov'un boşalltığı koltuğa oturarak ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmış oldu.