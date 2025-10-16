ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yarın, ABD yapımı Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya satılmasını görüşecek. Görüşmede, füzelerin kullanımı ve teslimat aşamaları da konuşulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaştaki en büyük endişesi haline gelen bu füzeler, Moskova'da nokta atışı saldırılar yapabilecek kapasiteye sahip.

Rusya, bu füzeleri havada vurabileceğini iddia ediyor. Ancak Ukrayna'nın kendi ürettiği füzeler ve İHA'lar tarafından yapılan saldırılar engellenemediği gibi, ülkede petrol krizine neden oldu

Trump “Tomahawk inanılmaz bir silah, çok saldırgan bir silah. Dürüst olmak gerekirse Rusya'nın canını çok sıkacak" dedi.

PUTİN'İN KORKTUĞU FÜZELER

Tomahawklar 1970’lerde geliştirildi. "Düşük sesli seyir füzesi" olarak bilinen füzelerin savaş başlığı ağırlığı yaklaşık 450 kilogram. Yani neredeyse yarım ton patlayıcı ulaştırabiliyor.

ABD ordusu, bu füzeleri "yüksek değerli hedefleri" vurmak için kullanıyor. Yani rafineriler, silah depolar, köprüler ve elektrik santralleri bu füzelerin başlıca hedefi.

Birim maliyeti yaklaşık 1.7 milyon dolar olan füzelerin menzili 2 bin 500 kilometreye kadar çıkıyor. Bu menzil, Ukraya'da mevcut olan ATACMS füzelerinden çok daha uzak menzili kapsıyor. Moskova ve ötesini kolaylıkla vurabiliyor.

Füze, genellikle gemi ya da denizaltılardan ateşleniyorlar. Ancak karaya bağlı Ukrayna - Rusya cephelerinde bu füze, karadan ateşlenecek. Füzelere bağlı olarak karadan giden özel fırlatma araçları da gönderilecek.

UKRAYNA'YA KAÇ FÜZE GİDECEK?

ABD, füzeleri NATO ortağı Avrupa ülkeleri üzerinden Ukrayna'ya ulaştıracak, ancak kaç füzenin verileceği belirsiz.

Ukrayna savaşının Pentagon stoklarının tükettiği biliniyor. Uzmanlar bu konuda görüş ayrılığı yaşıyor.

Jim Townsend “Bunları Pentagon içinde şu an tartışıyorlardır” dedi. Ukrayna'ya tahminen 20 ila 50 füze gidecek.

Ancak bazı eski yetkililer ise yüzlerce verilebileceğini söylüyor. Trump ise “Bizde çok sayıda Tomahawk var. Ukrayna istiyor. Arjantin de istiyor mu? Verebiliriz” dedi.

PUTİN'İN BİR DEDİĞİ, DİĞERİYLE ÇELİŞİYOR

Rusya ise bu silahların teslimatını, ABD'nin savaşa katılması olarak görüyor. Rus yetkililer bu füzelerin ABD askerleri tarafından işletileceğini söylüyor ve bu askerleri Rusya'nın hedefinde olacağını belirtiyor.

Buna karşılık Rusya, bu füzeleri havada vurabileceğini yineliyor. Buna karşın Rusya, Ukrayna'nın füze ve İHA saldırıları sebebiyle enerji sektöründe büyük hasar aldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya vermesi durumunda bunun herkes için, özellikle de ABD Başkanı Donald Trump için, kötü sonuçlanabileceğini belirtti.

Putin ise Tomahawk'ların teslim edilmesini "savaşta yeni bir evre" olarak değerlendirirken çelişkili bir şekilde "Tomahawk füzelerinin savaşta büyük bir etki yaratmayacağını" söylüyor.

Dünyanın, en çok Rusya'nın gözü, yarın yapılacak görüşmeye çevrildi. NATO, Rusya ve Ukrayna için Cuma günü kritik bir gün olacak.