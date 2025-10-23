Avrupa Birliği Perşembe günü Ukrayna’ya önümüzdeki iki yıl boyunca ihtiyaç duyduğu finansmanı, dondurulan Rusya varlıklarıyla sağlamayı kabıl edecek

250 milyar Euro değerinde Rusya varlığını likide ederek ABD'den füzeler, tanklar ve silahlar alacak. Rusya, kendi parasıyla alınan silahlar tarafından vurulacak.

Rusya'dan bu duruma tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı kararı "hırsızlık" olarak tasvir etti ve "karşılığı acı olacak" diye ekledi.

Belçika ise Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılmasına karşı çıkarak süreci durdurma tehdidinde bulundu.

PARAYI KİM KONTROL EDECEK?

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel’deki zirve öncesi kararın alınacağını duyurdu. Rusya varlıklarının Ukrayna'nın verdiği savunma savaşını desteklemek için kullanılması savaşın başından beri gündemdeydi.

Bazı ülkeler fonun tamamının Avrupa silahlarına harcanmasını istiyor. Diğerleri ise Ukrayna’nın parayı ABD yapımı silahlar ve bütçe desteği için de kullanabilmesi gerektiğini savunuyor.

Zelenski yönetimi ise fonun yıl sonuna kadar serbest bırakılmasını ve kullanımında tam özerklik istiyor.

Avrupa Komisyonu fonun büyük bölümünün Ukrayna ve Avrupa silahlarına harcanmasını ancak küçük bir kısmının genel bütçe desteği olarak kullanılmasını öngören bir uzlaşı önerdi.

Rusya bu planı yasa dışı bir mülkiyet gaspı olarak nitelendirip misilleme tehdidinde bulundu.

FONLARIN BEKÇİSİ ENDİŞELİ

Ancak fonların önemli bir kısmını bulunduran Belçika, bu öneriye karşı çıktı. Belçika Başbakanı Bart De Wever zirveye gelirken planın kabul edilmesi için üç koşul öne sürdü.

De Wever “Bu koşullar yerine getirilirse ilerleyebiliriz. Aksi halde Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde bu kararı durdurmak için her şeyi yaparım” dedi.

Belçika, söz konusu dondurulmuş Rus varlıklarını yöneten Euroclear aracılığıyla planın merkezinde yer alıyor.

De Wever tüm AB üyelerinin bu planın doğurabileceği riskleri paylaşmasını istedi. Bu, Rusya’nın açabileceği olası davaların maliyetlerinin ve geri ödeme ihtimali doğarsa oluşacak yükün ortaklaşa üstlenilmesi anlamına geliyor.

De Wever “Risk konusunda şeffaflık olmalı. Bu kararın yasal dayanağı da açık olmalı” ifadelerini kullandı

Costa ise Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarına kadar olan mali ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti ve teknik detayların daha sonra belirleneceğini söyledi.