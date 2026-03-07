Beyaz Saray’da düzenlenen kolej sporları konulu yuvarlak masa toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump ile Fox News muhabiri Peter Doocy arasında yaşanan sert bir polemiğe sahne oldu.

Etkinlik sonrası düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçen Trump, Rusya’nın İran’a yardım ettiği iddialarının gündeme getirilmesi üzerine küplere bindi. Tüm dünyanın dikkatini çeken anlarda Trump, soruyu yönelten Doocy’nin sözünü keserek, "Ne kadar salakça bir soru bu" ifadeleriyle muhabiri sert bir dille azarladı.

TRUMP KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Gerginlik, Doocy’nin "Ruslar, İran’ın saldırılarında yardımcı oluyor ve Amerikalılara saldırıyorlar" şeklindeki girişini yapmasıyla başladı. Trump, muhabirin cümlesini tamamlamasına izin vermeden araya girerek, masadaki spor gündemini kastetti ve bu meselenin tartıştıkları konunun yanında "çok daha basit bir problem" olduğunu savundu.

Doocy’ye olan kişisel saygısını dile getirmesine rağmen tepkisinin dozunu düşürmeyen Trump, "Dürüst olmak gerekirse bana her zaman iyi davrandın ama bu gerçekten aptalca bir soru, biz burada bambaşka bir şey konuşuyoruz" diyerek sitemini sürdürdü.

İKİNCİ SORUYUDA REDDETTİ

Muhabire kendisini affettirmesi için "ikinci bir şans" tanıdığını belirten Trump, Doocy’nin spor dışı bir konu açma girişimini ise doğrudan reddetti. Dünyadaki sıcak gelişmelerin ortasında neden spor odaklı bir etkinlik yapıldığına dair gelen eleştirel soruya ise Trump, ayrıntıya girmekten kaçınarak yanıt verdi.

İran’daki sürece dair kendi performansına 10 üzerinden 12 veya 15 puan verdiğini söyleyen ABD Başkanı, Rusya iddialarını yanıtsız bırakırken yaklaşık bir hafta önce başlayan çatışmalar konusundaki ketum tavrını korumayı tercih etti.