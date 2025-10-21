Rusya, Türkiye’nin artan enerji talebiyle birlikte kömür ihracatının yönünü değiştirdi. Alfa Bank Sermaye Piyasaları Analiz Departmanı Başkanı Boris Krasnojenov, Türkiye’ye yapılan büyük kömür sevkiyatını duyurdu. Milyarlarca ton rezerviyle enerji kaynaklarında öne çıkan Türkiye, Rusya’dan gelen gemi dolusu kömürle gündeme geldi.

RUSYA’NIN ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’nin sanayi üretimindeki artış, Rusya’nın kömür ihracatında önemli bir rol oynadı. Eylül ayında Rusya’nın toplam kömür ihracatı yüzde 4 azalarak 15,7 milyon tona geriledi. Ancak güney limanlarından yapılan sevkiyatlar dikkat çekici şekilde arttı. FEM (Fiyat Endeksleri Merkezi) verilerine göre, yalnızca güney limanlarında deniz yoluyla yapılan ihracat yüzde 9 artarak 1,6 milyon tona ulaştı.

DÜNYA ALMAYI AZALTTI, TÜRKİYE ARTIRDI

Kuzeybatı limanlarında ihracat yüzde 9 azalarak 3 milyon tona düştü. Murmansk bölgesinde ise sevkiyatlar yüzde 24 gerileyerek 460 bin tona indi. Uzak Doğu limanlarından yapılan ihracat da yüzde 5 azalarak 11,1 milyon tona geriledi. Özellikle Hindistan’a yapılan sevkiyatlarda yüzde 31’lik düşüş yaşandı.

Alfa Bank’tan Boris Krasnojenov, Türkiye’nin sanayi üretimindeki artışın ihracatın seyrini belirlediğini söyledi. “Expert RA” analisti Kirill Lısenko ise Türkiye’nin, Rus kömürünün en güçlü pazarlarından biri haline geldiğini belirtti. Lısenko, “Türk çelik sektöründe kapasite düşüklüğü nedeniyle kok kömürü sevkiyatı azalsa da Türkiye, kısa mesafe ve esnek tedarik avantajıyla Rus kömürünün merkezi konumunda” dedi.

Lısenko’ya göre, Orta Doğu’da kömüre olan talep istikrarsız seyrederken, Kuzey Afrika’da özellikle Fas’ta yaşanan kuraklık ve artan doğalgaz fiyatları kömür ithalatını artırdı. Ancak bu bölge de dalgalı bir tablo çiziyor.

İHRACAT KÂRSIZ AMA DEVAM EDİYOR

NEFT Research verilerine göre, Kemerovo Bölgesi’nden Taman Limanı üzerinden yapılan 6 bin kilokalorilik kömür ihracatının ton başına verimliliği 1,66 bin ruble seviyesinde. Buna karşın üretim maliyetinin 2,6–2,8 bin ruble olması, ihracatı kârsız hale getiriyor. Uzmanlar, firmaların kârlılık yeniden sağlanana kadar dış pazarlarda varlığını sürdürmeye çalıştığını belirtiyor.

FEM Direktörü Roman Sokolov, ekim ayında demiryolu ile yapılan kömür sevkiyatlarının geçen yıla göre yüzde 18 arttığını açıkladı. Aynı dönemde metal cevheri taşımacılığı yüzde 33, gübre taşımacılığı ise yüzde 10 yükseldi.

NEFT Research’ten Aleksandr Kotov, 2024’ün ilk dokuz ayında doğu yönlü ihracatın 88 milyon tona çıktığını, güney yönlü sevkiyatların ise 15 milyon tona yükseldiğini açıkladı. Kotov, “En hızlı büyüyen pazar Türkiye. Türkiye’ye demiryolu ile yapılan kömür ihracatı yüzde 4 artarak 15,5 milyon tona ulaştı” ifadelerini kullandı.