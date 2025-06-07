İstanbul’da Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna’nın bu hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediğini söyledi.

İstanbul’da Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılan esir takası hakkında açıklama yaptı. Medinskiy, Ukrayna’nın iki ülke arasında yapılması kararlaştırılan ve karşılıklı olarak esirler ile askerlerin cansız bedenlerinin teslim edilmesini öngören takası ertelediğini bildirdi.

Medinskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ukrayna tarafı, beklenmedik bir şekilde belirsiz bir süreliğine hem cenazelerin kabulünü hem de savaş esirlerinin takasını erteledi” ifadelerini kullandı.