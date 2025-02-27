ABD ve Rus yetkilileri bugün İstanbul’da diplomatik misyonların faaliyetlerini ele almak üzere bir araya gelecek. Ukrayna savaşı için barış görüşmelerinin ön müzakerelerinin yapılması beklenirken ABD Dışişleri Bakanlığı, toplantının siyasi ya da askeri konularını kapsamayacağını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, "Net olarak belirtmek gerekirse gündemde siyasi konular ya da güvenlik konuları yer almayacak. Ukrayna gündemde yok" ifadelerini kullandı.

Görüşemeye Rusya adına Sergei Lavrov, ABD adına ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio katılacak. Ukrayna ya da Avrupa'dan bir heyet İstanbul görüşmelerinde bulunmayacak.

YILLAR SONRA İLK TEMASLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Ankara ziyaretlerinden kısa süre sonra yapılan bu üst düzey görüşme, ABD ve Rusya'nın ikinci buluşması olacak.

Geçen hafta, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un da dahil olduğu heyetler Suudi Arabistan’da bir araya gelmişti.

İki ülkenin yıllarca birbirine misilleme olarak gördüğü adımlar atması sonucu büyükelçiliklerinin faaliyetleri kesintiye uğramıştı. Riyad ve İstanbul'daki görüşmeler, yıllar sonra bir ilk niteliği taşıyor.