ABD ve Rus donanmalarını karşı karşıya getiren tanker operasyonundan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın 'kıyamet uçağı' Washington'a iniş yaptı. Küresel gerilim artarken ABD önlemlerini aldı.

3. Dünya Savaşı gibi büyük bir kriz yaşanması halinde Donald Trump ve diğer üst düzey isimleri koruyacak olan hava aracı Salı gecesi Nebraska eyaletinin Omaha şehrinden havalandı.

Uçuş takip internet siteleri aracın başkentin banliyölerindeki Camp Springs noktasına iniş yaptığını kaydetti. Uzmanlar, Trump'ın her olasılığa hazırlanıyor olabileceğini belirtiyor.

ABD HÜKÜMETİNİN SON SAVUNMASI: KIYAMET UÇAĞI

Kıyamet uçağının gövdesi Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer bir savaş durumunda hükümeti muhafaza etmek amacıyla özel olarak geliştirildi.

Boeing E-4B Nightwatch stratejik emir-komuta uçağı, ciddi kriz anında üst düzey yetkililer tarafından komuta merkezi olarak kullanılabiliyor.

Bu tür uçaklar ülke genelinde düzenli olarak yer değiştiriyor. Nitekim uçağın en son uçuşu, ABD’nin Rus koruması altına giren bir petrol tankerine çıkartma yapması ve el koymasının hemen ardından geldi.

ABD ablukasından uzaklaşmasına rağmen, ABD donanması tarafından kovalanan, Rus korumasına alınan Marinera adlı gemiye müdahale edilmesi Kremlin tarafında büyük bir infial yarattı.

RUSLAR ÇOK ÖFKELİ

Rusya bu hamlenin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında diğer devletlerin yetki alanındaki gemilere karşı kuvvet kullanma hakkına aykırı olduğunu savunuyor.

Kremlin danışmanı Andrei Fedorov bu operasyon öncesinde sert bir uyarıda bulundu. Fedorov konuyla ilgili "Böyle bir hamle Rusya’ya yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Bu durum Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde bir kriz durumuna yol açabilir" açıklamasını yaptı.

Andrei Fedorov ayrıca Rus denizaltılarının tankere refakat etmek için bölgeye doğru hızla ilerlediğini belirtti.

Fedorov "Rus denizaltıları Amerikan kuvvetlerine ateş açmayacaktır fakat hafif bir çarpışma gibi teknik zorluklara neden olabilirler" dedi.

BU BİR TESADÜF DEĞİL

Uzmanlar, bu açıklamalar ve uçağın hareketliliğinin tesadüf olmadığını savunuyor. E-4B Nightwatch uçağının ana üssü Nebraska olsa da araç servis veya görev amaçlı olarak farklı eyaletlere sıkça konuşlandırılıyor.

Salı günü Omaha’dan havalanan uçak yaklaşık üç saat boyunca havada kaldıktan sonra başkente ulaştı.

Ulusal komuta merkezi olarak tasarlanan bu uçak her türlü senaryoda komuta devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

Stratejik nükleer rolünün ötesinde bu uçak geçmişte iç operasyonlarda da aktif görev aldı.

Örneğin 1995 yılındaki Opal Kasırgası sırasında uçan bir komuta merkezi olarak FEMA personeline destek sağladı.