Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gemide yangın çıktı.

25 KİŞİLİK MÜRETTEBAT ARANIYOR

Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir.



Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve Ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdaheleler yapılmaktadır.



Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur."