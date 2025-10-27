Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesine konuşan Belçika Savunma Bakanı Francken, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Brüksel’i vuracağından endişe ediyor musunuz?” sorusuna net bir şekilde yanıt verdi:

“Hayır.”

Francken, Brüksel’in NATO’nun merkezi olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın böylesi bir saldırı girişiminde bulunmasının “intihar” anlamına geleceğini vurguladı.

“Moskova Brüksel’e Füze Atarsa Onu Haritadan Sileriz”

Belçika Savunma Bakanı, NATO’nun kolektif savunma ilkesi olan 5. maddeye de değindi.

ABD Başkanı Donald Trump dönemine gönderme yaparak, “Trump NATO’nun 5. maddesini kesinlikle devreye sokar. Avrupa’da Amerikan yönetimine karşı büyük önyargılar var ama neden saygı duymasın ki?” ifadelerini kullandı.

Francken, Trump’ın NATO müttefiklerine “yüzde yüz destek vereceğini” defalarca dile getirdiğini hatırlattı. Bu nedenle, Rusya’nın Brüksel’e saldırmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.

“Rusya ve Çin Ortak Saldırı Girişiminde Bulunabilir”

Bakan Francken, gelecekte Rusya ve Çin’in Batı’ya karşı ortak bir askeri hamle yapabileceğini belirtti. Böyle bir senaryonun olası olduğunu söyleyen Francken, Çin’in Ukrayna’daki savaşın uzamasından memnun olduğunu da dile getirdi.

“Çin, Batı’yı zayıflatmak için Ukrayna’daki savaşın devam etmesini istiyor. Nihayetinde Tayvan’ı yeniden entegre etmeye çalışacak. Bu nedenle ABD, odak noktasını hızla Pasifik’e kaydırmak istiyor.”

“Avrupa’da 600 F-35 Olacak, Rusya Bunlardan Korkuyor”

Francken, Rusya’nın Baltık ülkelerine saldırma olasılığını “düşük” olarak değerlendirdi. Bunun en büyük nedeninin bu ülkelerin NATO üyesi olması olduğunu söyledi.

“Yakında Avrupa genelinde 600 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırılacak. Ruslar bu uçaklardan korkuyor çünkü onları tespit edemiyorlar.”

Belçika Savunma Bakanı’nın bu açıklamaları, Avrupa’da NATO-Rusya gerilimini yeniden gündeme taşıdı. Francken’in “haritadan sileriz” çıkışı, özellikle Rus medyasında geniş yankı buldu.