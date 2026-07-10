ABD ve Rusya arasında 1867 yılında imzalanan tarihi anlaşmanın ekonomik sonuçları, aradan geçen on yılların ardından Amerikan ekonomisine milyarlarca dolarlık kazanç olarak geri döndü. Rus İmparatorluğu'nun "kârsız ve maliyetli" görerek dönümünü 2 sentten daha az bir bedelle sattığı topraklardan devasa maden ve enerji yatakları çıktı.

Resmi adı Devir Antlaşması olan bu yasal süreç, başlangıçta Amerikan kamuoyunda "Seward'ın Buzdolabı" denilerek alay konusu oldu. Ancak 1896 yılındaki Klondike altın akını ve ardından gelen petrol keşifleri, bölgenin küresel bir servet merkezine dönüşmesini sağladı.

RUS İMPARATORLUĞU ALASKA'YI NEDEN GÖZDEN ÇIKARDI?

Koloninin başkenti St. Petersburg'a binlerce kilometre uzakta bulunması ve deniz samuru kürk ticaretinin çöküşü, Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini zorlaştırdı. Ayrıca 1853-1856 Kırım Savaşı'ndan büyük bir mali enkazla çıkan imparatorluk, bu uzak toprakları koruma gücünü kaybetti.

Bölgenin rakip İngiltere'nin eline geçmesini önlemek isteyen İmparator II. Alexander, 1866 yılında kesin satış kararını verdi. Yapılan gizli diplomatik müzakereler sonucunda, 1,55 milyon kilometrekarelik bu devasa coğrafya 7,2 milyon dolar karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'ne devredildi.

KEŞFEDİLEN REZERVLER AMERİKAN EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Yaklaşatık otuz yıl boyunca askeri kurumlarca ihmal edilen topraklardan, 1896 yılında Yukon bölgesinde çok zengin altın yatakları çıkarıldı. Bu büyük keşif, başlangıçta ödenen satın alma bedelini kat kat aşan bir nakit akışını doğrudan Amerikan hazinesine aktardı.

Altın akınını takip eden yıllarda bölgede zengin kereste alanları, çinko ve kömür madenleri ile devasa petrol rezervleri işletmeye açılıyor. Günümüzde de ABD'nin enerji bağımsızlığında kritik bir rol oynayan eyalet, Amerikan ekonomisini beslemeyi sürdürüyor.

TARİHİ ANLAŞMA BUGÜN NEDEN HÂLÂ GERGİNLİK YARATIYOR?

Alaska'nın satışı, iki süper güç arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerde sembolik bir tartışma konusu olma özelliğini koruyor. Rusya'nın 2022'deki Ukrayna müdahalesi sonrası bazı Rus siyasiler, dondurulan varlıklarına karşılık Alaska'nın geri alınabileceği yönünde söylemler geliştiriyor.

Sosyal medyada yayılmasına çalışılan "anlaşmanın iptal edildiği" yönündeki iddialar resmi makamlarca yalanlanıyor. ABD hükümeti bu tür retorikleri ciddiye almazken, imzalanan asıl anlaşmanın hukuki geçerliliği tam bir kararlılıkla korunuyor.