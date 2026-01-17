Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesi, art arda gelen yoğun kar fırtınalarının etkisi altına girdi.
Bu yıl etkisini iyice artıran kar yağışı günlük yaşamı ciddi biçimde sekteye uğrattı.
Bazı yerlerde kar yığınlarının üç metreyi, aştığı belirtilirken, sokaklar dev kar duvarlarıyla kaplandı.
Kentin birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölge sakinlerinin evlerinin önünü küreklerle açmaya çalıştığı görülüyor.
Okullar tatil edilirken, birçok iş yeri uzaktan çalışmaya geçti.