Beyaz kumları ve turkuaz sularıyla her yıl milyonlarca insanı ağırlayan Maldivler, tarihin en sessiz ve kriz dolu günlerini yaşıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri harekatların ardından, Körfez bölgesinin dev hava yolu şirketleri uçuşları art arda askıya aldı. Uçuşların iptal edilmesiyle cennet adalar bir anda turistlerin mahsur kaldığı, yeni rezervasyonların ise bıçak gibi kesildiği bir kriz merkezine dönüştü.

Özellikle Avrupa'dan soğuk kış aylarından kaçmak için bölgeye akın eden turistler için rüya tatil, tam bir lojistik kabusa dönüşmüş durumda.

GÜNLÜK TURİST SAYISI ÇAKILDI

Sadece birkaç hafta önce, Şubat ayının sonlarında Maldivler günde ortalama 8.049 turist ağırlayarak altın çağını yaşıyordu. Savaş çanlarının çalmasıyla birlikte bu rakam hızla eriyerek 5.000'in altına düştü.

Ülkelerine dönemeyen pek çok turist adalarda mahsur kalırken, Avrupa basını bölgedeki paniği ve belirsizliği manşetlerine taşıyor.

HAVA YOLU DEVLERİ ŞALTER İNDİRDİ

Krizin asıl tetikleyicisi ise gökyüzündeki abluka. Maldivler'e Avrupa'dan turist taşıyan en hayati transit güzergahları Ortadoğu üzerinden geçiyor. Savaş riski nedeniyle Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, FlyDubai, Gulf Air ve Air Arabia gibi havacılık devleri Maldivler operasyonlarını durdurdu veya askıya aldı. Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Mohamed Ameen'in itirafına göre, bir günde yapılması planlanan 53 uluslararası uçuşun 18'i iptal edildi.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ UYARISI

Ekonomisi neredeyse tamamen uluslararası seyahat ve lüks turizme bağımlı olan Maldivler için asıl tehlike savaşın uzaması. Analistler, Ortadoğu'daki bu "uzun sürecek çatışma" senaryosunun, Maldivler gibi dışa bağımlı ada ekonomilerinde geri dönüşü olmayan, devasa mali hasarlar bırakacağı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.