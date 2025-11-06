AKP eski Milletvekili 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece dahil edilmesinin kamuoyunda ciddi tepki doğurabileceğini vurgulayarak, "Daha somut ve ikna edici adımlara, Öcalan gibi alerjik simaları göz önünden uzak tutmaya ihtiyaç var. Aksi halde kamuoyu hassasiyeti dikkate alınmadan masa etrafında yürütülecek süreç, çok ağır siyasi fatura çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

"RÜZGAR SAHADA FARKLI ESİYOR"

Tayyar, sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde, "Çözüm komisyonunun Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitmesi isteniyor. Hatta Öcalan'ın Meclis'te konuşması gerektiğini söyleyenler bile var. Karar Meclis'in, takdir kendilerinin. Lakin sahada rüzgarlar farklı esiyor." dedi.

Kamuoyunda oluşan güven sorununa dikkat çeken Tayyar, "Sembolik silah yakma ve kendini feshetmiş örgütün emir komuta zinciri içinde 25 mensubunu sınır dışına çekme kararına ilişkin güven sorunu var." ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNU İKNA ETMEK ZOR"

PKK'nın tasfiyesine ilişkin henüz yeterince somut adım atılmadığını vurgulayan Tayyar, "PKK'nın tasfiyesine dair daha somut gelişmeler yaşanmadıkça, genel kamuoyunu ikna etmenin zor olacağı anlaşılıyor." dedi.

"ÖCALAN NE KADAR GÖRÜNÜR OLURSA, TEPKİ O KADAR ARTIYOR"

Tayyar, Öcalan'ın rolüne ilişkin ise şunları söyledi: "Bir de Öcalan meselesi var. Örgüt üzerindeki etkisinin aksine, süreçte ne kadar görünür olursa o kadar tepki artıyor."

"GÖZ ÖNÜNDEN UZAK TUTMAYA İHTİYAÇ VAR"

Sürecin başarıya ulaşması için dikkatli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Tayyar, "Daha somut ve ikna edici adımlara, Öcalan gibi alerjik simaları göz önünden uzak tutmaya ihtiyaç var. Aksi halde kamuoyu hassasiyeti dikkate alınmadan masa etrafında yürütülecek süreç, çok ağır siyasi fatura çıkarabilir." ifadelerini kullandı.