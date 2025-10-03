Ukrayna’ya ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Kırım’da konuşlu bulunan Rusya’nın S-400 “Triumf” hava savunma sisteminin radar istasyonunu imha etti. Saldırının ardından sistemin gözlem ve hedefleme kabiliyetini kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Özel Operasyonlar Kuvvetleri (SSO), 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece düzenlenen operasyonla işgal altındaki Kırım’daki S-400 “Triumf” radar istasyonunun SİHA saldırısıyla devre dışı bırakıldığını duyurdu.
SİSTEMİN GÖZÜ KONUMUNDAYDI
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Başta SİHA’lara karşı kullanılan pahalı hava savunma sistemi, Ukrayna Özel Operasyonlar Kuvvetleri’ne ait saldırı SİHA’larıyla etkisiz hale getirildi. Radar istasyonu, S-400 ‘Triumf’ sisteminin gözü konumunda. Gözlem ve hedefleme olmadan tüm sistem savaş kabiliyetini kaybeder.” ifadelerine yer verildi.