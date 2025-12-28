Bağdat Caddesi Feneryolu’nda faaliyet gösteren ve yüksek segment araç satışlarıyla bilinen S Class Oto Galeri hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre, galerinin sahibi Ş.Ç., müşteriler ve yatırımcılardan topladığı yaklaşık 11 milyar lira ile kayıplara karıştı. İçeride 10'un üzerinde lüks otomobil bıraktığı iddia edilirken Ş.Ç.'nin Bulgaristan sınırından yurt dışına çıktığı öne sürüldü. İddiaların ardından kepenkleri kapalı galerinin önünde son durumu Özlem Gürses ile Ana Haber'de Sözcü muhabiri İlayda Çolakoğlu aktardı. Sözcü TV kameralarına yansıyan görüntülerde içeride kaderine terk edildiği belirtilen araçların bulunduğu galerinin kepenkleri kapalı durumda olduğu görüldü. Galerinin dışında da sadece reklam panosunda araç görüntülerinin devam ettiği görüldü.

