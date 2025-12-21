Salur Mahallesi’nde 10 Aralık günü akşam saatlerinde tarladan gelen sinyal sesini duyan mahalle sakinleri, paraşütü açık bir insansız hava aracıyla karşılaştı ve yetkililere bildirdi. Üzerinde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem bulunmayan İHA, olay yerindeki ilk incelemenin ardından askeri araca yüklenerek detaylı inceleme için Ankara’ya götürüldü. 15 Aralık’ta Karadeniz üzerinden hava sahasına giren bir İHA, Ankara yakınlarında F-16’lar tarafından düşürülmüştü. Füzeyle vurulan İHA parçalara ayrıldığı için enkazına henüz ulaşılamadı. Önceki gün de Kocaeli İzmit’te kırsal alana düşen İHA ekipleri alarma geçirmiş, İçişleri Bakanlığı, İHA’nın ilk belirlemelere göre; Rus menşeli Orlan-10 olduğunu açıklamıştı.

BALTAYLA DÜŞÜRDÜ

İzmit'teki Rus İHA’sını gören ve baltayla indiren İsmail Bayhan, ilk gördüğünde korkudan yanına yaklaşamadığını ifade etti. İsmail Amca, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sonra baltayla ağaçtan indirip tarlaya çalışmaya gittim. Vız vız ses geliyordu. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kimse gelip almayınca muhtara söyledim. Muhtar da gelip baktı, o da ekiplere haber verdi.”