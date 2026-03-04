Son olarak “Ayşe” dizisinde rol alan başarılı oyuncunun özel hayatındaki bu gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü.

''BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ'' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Aksoy, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz.”

Çiftin bu açıklamasının ardından gözler evliliklerine çevrilmişti. Birsen Altuntaş'ın habene göre; beklenen haber ise geldi ve 12 yıllık evliliğin sona erdiği öğrenildi.

6 YAŞINDA BİR KIZLARI VAR

Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in evliliğinden yaklaşık 6 yaşında Marisa Gülcan adında bir kız çocukları bulunuyor.

Sessiz sedasız gerçekleşen boşanma, oyuncunun hayranlarını şaşırttı.