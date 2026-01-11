Türkiye'de en düşük emekli maaşının açlık sınırı altında kalması tepkileri beraberinde getirdi.

En düşük emekli aylığına Saadet Partisi'nden sosyal medyadan paylaşılan bir video ile tepki geldi.

Yemek programı MasterChef'e atıfta bulunulan videolu paylaşıma, "Türkiye’nin en gerçekçi "hayatta kalma" yarışması EmekliChef başlıyor!" notu düşüldü.

Emekli maaşı olan 20 bin lirayla ne alınabileceği anlatılan videoda, yarışmacılar nüktedan göndermelerde bulundu.

Videoda ayrı eski ve yeni Hazine ve Maliye bakanları Nureddin Nebati ve Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da eleştirildi.