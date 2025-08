Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan uluslararası filonun Türkiye’den kalkacak gemilerini biz, Milli Görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze’ye yelken açacağız. ‘Bana ne İsrail’den’ deyip, ablukaları deleceğiz. ‘Bana ne Amerika’dan’ deyip, reel politiği denizin dibine gömeceğiz" dedi.

Arıkan, "Milli Görüş olarak, Milli Görüşçü kuruluşlar olarak bizim en önemli gündemimiz hiç şüphesiz Gazze’dir. Ben burada bir teşekkürde bulunmak istiyorum: Allah sizlerden razı olsun. Sizler, herkes susarken konuşanlardan oldular, herkes otururken yürüyenlerden oldular. Sizler, herkes gözünü kaçırırken, dikkatleri buraya çekenlersiniz. Allah sizlerden razı olsun. Ama elbette, elinde yetki bulunduranlar hiçbir şey yapmadığı için bizim bu mücadelemiz yetersiz kalıyor. Geldiğimiz noktada terörist İsrail, bombalarla, silahlarla, tanklarla katledemediği mazlumları abluka uygulayarak açlık, susuzluk ve hastalıklarla ölüme sürüklüyor." dedi.

Arıkan şu ifadeleri kullandı:

Tüm bu vahşet, tüm bu abluka dünyanın gözü önünde yaşandı, yaşanıyor. Bu esnada maalesef ne ticaret durduruldu ne vanalar kapatıldı ne de İsrail’e giden gemiler engellendi. Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada hükümetler değil ama vicdanlı insanlar birçok şey yaptı. Yürüyüşler yapıldı, bayraklar yakıldı, protestolar tertip edildi, mitingler yapıldı. Vicdanlı insanlar, yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Ancak biz biliyoruz ki 'İsrail ancak güçten anlar'. Savaşın başından beri biz bunu söyledik. Bu gerçek karşısında her yerde, her platformda, bütün muhataplarına ‘Gazze Barış Gücünü’ teklif ettik. Durduğumuz yerden bir adım geri atmış değiliz. Akan kanı durdurmanın, ablukayı kırmanın tek ama tek yolu askeri güçtür. Bunun hiçbir tevili yoktur. Biz Saadet Partisi olarak, bunun tesis edilmesi için, bugün kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

"KENDİ GEMİLERİMİZİ HAZIRLAYACAĞIZ"

Tarihimize dönüp bakalım. 1997’de, o zaman Milli Görüş iktidarda. 27 Filistinli şehit edildiği için El-Halil tezkeresi çıkarıldı. Şartlar ne olursa olsun biz, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Madleen Gemisi ablukayı delemedi. Ben Türkiye başta olmak üzere dünyaya bir çağrıda bulunmuştum; 'Türkiye’nin öncülük ettiği Uluslararası bir Filo kurulmalıdır. Şayet böyle bir şey olursa, Türkiye’den kalkacak ilk gemiye Saadet Partimiz öncülük edecek' demiştik. Bu konuda da dünya genelinde adımların atıldığını görüyoruz. İşte burada, bu tarihi toplantıda, sizlere en anlamlı müjdemizi açıklamak istiyorum. Sizlere aylar önce ‘Kaptan Saadet Rota Selamet’ demiştim. Şimdi de bu salondan aldığım güçle diyorum ki ‘Kaptan Saadet rotamız Gazze’ olacak. En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan uluslararası filonun Türkiye’den kalkacak gemilerini biz, Milli Görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze’ye yelken açacağız. ‘Bana ne İsrail’den’ deyip, ablukaları deleceğiz. ‘Bana ne Amerika’dan’ deyip, reel politiği denizin dibine gömeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun! Çalışmalarımızın ayrıntıları ve takvimi önümüzdeki günlerde teşkilatımızla ve aziz milletimizle paylaşacağız.”