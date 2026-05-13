Saadet Partisi'nin son dönemde sosyal medyada hükümete karşı yaptığı videolar viral olmaya devam ediyor.

Bakan Şimşek'in 'Siz nasıl kötümser olabilirsiniz ki? Ben anlamaktan zorluk çekiyorum gerçekten olmamanız lazım. Ben değilim',

Bilal Erdoğan'ın 'Nasıl olur da diyorum. 45 yaşında EYT'den emekli olmuş br insan 'Devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin' diyebiliyor?',

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'Asgari ücrette de yapılan artışlarda vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunması ve yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz',

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 'Biz çok şükür borçlu bir ülke değiliz, halkımız da çok borçlu değil' ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim' sözlerine karşı sosyal medyada viral olan 'Tamam da kanka ne alaka?' ifadelerini kullandı.