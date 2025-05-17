Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Biz Saadet Partisi olarak en başından beri bu süreci desteklediğimizi ifade etmiştik. Her ne kadar iletişim manasında, şeffaflık manasında bir çok sıkıntı olmuş olsa da bu sürecin hayırlı bitmesi için biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ama bazı taleplerimizin olduğunu da ifade etmek isterim. Sürecin şeffaf olarak yönetilmesi gerekiyor, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilmesi gerekiyor, sürecin siyasi partilerden de katkı alınarak yürütülmesi gerekiyor. Bu noktada bir eksiklik var" dedi.

Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Medya Buluşmalarına'' katılan Saadet Partisi Genel Başkan Arıkan, terörsüz Türkiye sürecini en başından beri desteklerini, bunun yanında ''kayyumlar'' ve yaşanan olumsuzluklarında konuşulması gerektiğini ifade etti. Arıkan, şunları söyledi:

"Biz Saadet Partisi olarak en başından beri bu süreci desteklediğimizi ifade etmiştik. Her ne kadar iletişim manasında, şeffaflık manasında bir çok sıkıntı olmuş olsa da bu sürecin hayırlı bitmesi için biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ama bazı taleplerimizin olduğunu da ifade etmek isterim. Sürecin şeffaf olarak yönetilmesi gerekiyor sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilmesi gerekiyor, sürecin siyasi partilerden de katkı alınarak yürütülmesi gerekiyor bu noktada bir eksiklik var. Bir diğer husus terörsüz Türkiye söyleminden ziyade biz o kavramı biraz müphem yani belirsiz olduğunu düşünüyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye başlığıyla bu süreci değerlendirmek istiyoruz. Sadece terör meselesinin başlığı ile değil diğer Türkiye’deki yasakların da diğer Türkiye’deki hukuksuzluğunda çözümü için konuşulması gerekiyor. Madem böyle bir konsensus oluşturuldu madem iktidar bu sıkıntıları çözmekle ilgili inisiyatif almaya karar verdi o zaman bütün hukuksuzlukların masaya gelmesi, konuşulması ve çözüme ulaştırılması gerekiyor. Hala kayyumlar konuşuluyorsa sıkıntı var demektir. Bugün halla gençlerimiz eylem yaptıktan sonra cezaevine gönderiliyorsa bazı işlerin iyi gitmediğini görüyoruz. Bütün özgürlüklerin önünü açabilecek Türkiye’nin yaşanabilir bir Türkiye olması için atılacak adımların Saadet Partisi olarak sonuna kadar arkasındayız.

"Bütün belediyelere eşit davranılması gerekir"

Biz en başından beri söylüyoruz; bütün belediyelere eşit davranılması gerekir. Elazığ belediyesi ile alakalı bir dosya açmıştık, bir dava açmıştı arkadaşlar ve bu davanın gerekçeleri ile Beşiktaş belediyesine açılan davanın gerekçeleri aynı, taraflar aynı istisna edilen suçlar aynı Beşiktaş Belediye başkanı bu suçlamalardan dolayı cezaevine gönderilirken, Elazığ Belediye başkanıyla alakalı hiçbir işlem yapılmaması İstanbul belediyelerine ve CHP’ye yapılan uygulamanın özeti olduğunu düşünüyorum. Siyasi bir dava söz konusu. Herkes suçlu olabilir herkes yargılanabilir ama böyle bir hadiseden dolayı tutuklu yargılanması biz Saadet Partisi olarak doğru bulmadığımızı ifade etmiştik."