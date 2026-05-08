Dava, partinin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ile beraberindeki isimler tarafından açıldı. Başvuruda, 24 Kasım 2024’te yapılan ve Mahmut Arıkan’ın genel başkan seçildiği kongrede usulsüzlük bulunduğu öne sürüldü.

Dava kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep dahil 49 il ile 750 ilçenin “Siyasi Partiler Kanunu”nun öngördüğü süre içinde kongreye gitmemesi gerekçesiyle kongrede oy kullanan bin 26 delegeden 789’unun delege vasfı taşımadığı iddia ediliyor.

Dava dilekçesinde ayrıca eski Keçiören İlçe Başkanı Davut Açıkgöz, parti üyesi Sedat Tarhan ve akademisyen Kenan Karagöz’den oluşacak bir kayyum heyetinin görevlendirilmesi talep edildi.

Mahkemenin, Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen bilgiler doğrultusunda kongreye gitmeyen il örgütlerinin hukuki durumunu değerlendirmesi bekleniyor.

Mahkemenin kongrenin iptaline karar vermesi halinde parti yönetimine kayyum atanabileceği ve Saadet Partisi’nin olağanüstü kongre sürecine gitmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda partinin seçimlere katılım sürecinin de etkilenebileceği ifade ediliyor.