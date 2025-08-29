Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran Now Tv'de Çalar Saat programına konuk oldu ve önemli açıklamalara imza attı. Kongre öncesi düşüncelerini aktaran Saran, başkan olması halinde tüzükte önemli bir değişikliğe gideceklerini açıkladı. İşte Sadettin Saran'ın açıklamalarından satır başları;

'BİR BAŞKAN 6 SENEDEN FAZLA KALAMAZ'

“Tüzükte bir değişikliğe gideceğiz, 3 sene şampiyon yapamayan başkan aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Biz Olağanüstü Kongre’de seçilirsek görev süremiz 1,5 sene olacak. O sürede şampiyon yapamazsam bahanelere sığınmadan başkanlıkta kalmayacağım.."

'2 SENE ÖNCE BIRAKACAĞIM DEDİ'

"2 sene önce Ali bey, 'ben bırakacağım' dedi. O bırakıyorsa ben adayım demiştim. Hatta o zaman tepki de gördüm. O kararını açıklayınca ben de sözümü yememek için aday olmadım. Ama orada şunu söyledim. Diğer kongrede şartsız adayım. Şimdi de adayım."

'PES ETTİĞİNİZDE KAYBEDERSİNİZ'

"Başkan olmak önemli değil, iyi başkan olmak önemli. Ne zaman kaybedersiniz, yenildiğinizde kaybetmezsiniz, düştüğünüzde kaybetmezsiniz, pes ettiğinizde kaybedersiniz. Ben hiç pes etmedim. Fatih Terim sağda solda kullanıyor ama bu benim lafım."

“Acil iki transfer yapacağız. Biri Fenerbahçe ruhu, birisi Kadıköy cehennemi. Bunları geri getireceğiz."