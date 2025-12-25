İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geceyi geçiren Saran saat 9'da Çağlayan'a getirilecek getirilecek.
Çağlayan Adliyesi önünde ise sabahın ilk saatleriyle birlikte çok yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.
TOMA'lar peşi sıra bölgeye getirilirken; polisler kalkanlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Polis ekipleri ayrıca adliye içerisinde de görüntülendi.