Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına almasıyla birlikte İstanbul’da sıcaklıklar kritik seviyelere ulaştı. İstanbul Valiliği, kentte bugün yılın en sıcak günlerinden birinin yaşanacağını duyurdu. Açıklamaya göre, nemle birlikte hissedilen sıcaklık öğle saatlerinde 40 dereceye kadar çıkacak. Yetkililer, özellikle risk grubundaki vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

11.00–16.00 ARASINA KRİTİK UYARI

Valilik, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtti. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bu saatlerde kapalı ve serin alanlarda bulunması önerildi.

Ayrıca sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangını riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

AVRUPA’DA ETKİLERİ ÖLÜMCÜL BOYUTA ULAŞTI

Son günlerde Avrupa’nın birçok bölgesinde aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Uzmanlar, benzer sıcak hava dalgasının Türkiye’de de etkisini artırarak sürdüreceğini belirtiyor.

Meteorolojik tahminlere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek.

SICAK ÇARPMASI NEDEN TEHLİKELİ?

Uzmanlara göre aşırı sıcak yalnızca rahatsızlık hissi yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri de oluşturuyor. Yüksek nem, vücudun terleme yoluyla serinlemesini zorlaştırıyor. Bu durum vücut ısısının hızla 40 dereceyi aşmasına neden olabiliyor ve sıcak çarpması gelişebiliyor. Tedavi edilmediğinde beyin, kalp ve diğer hayati organlarda kalıcı hasar riski oluşabiliyor. İleri durumlarda ise bilinç kaybı, nöbet ve koma görülebiliyor.

ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT

Sıcak çarpması çoğu zaman bazı uyarı işaretleriyle kendini gösteriyor. En yaygın belirtiler şunlar:

Yoğun susuzluk hissi

Baş ağrısı

Halsizlik ve güçsüzlük

Baş dönmesi

Bulantı ve kusma

Kas krampları

Aşırı terleme ya da terleyememe

Bilinç bulanıklığı

Bayılma

Bu belirtiler görüldüğünde kişinin hemen serin bir ortama alınması, üzerindeki kalın giysilerin çıkarılması ve acil sağlık ekiplerine haber verilmesi gerekiyor. Bilinci kapalı kişilere kesinlikle ağızdan sıvı verilmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor.

RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER DAHA FAZLA TEHLİKE ALTINDA

Aşırı sıcaklardan herkes etkilenebilse de bazı gruplar daha yüksek risk taşıyor:

4 yaş altı çocuklar

65 yaş üstü bireyler

Hamileler ve emziren anneler

Kalp, tansiyon, böbrek ve akciğer hastaları

Diyabet hastaları

Açık alanda çalışanlar

Yoğun fiziksel aktivite yapanlar

Düzenli ilaç kullananlar

Uzmanlar, bu kişilerin mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunması ve gün boyunca yeterli sıvı tüketmesi gerektiğini belirtiyor.

EN SIK YAPILAN HATA: SUSAYINCA SU İÇMEK

Uzmanlara göre en yaygın yanlış, yalnızca susuzluk hissi oluştuğunda su içmektir. Oysa bu durum, vücudun zaten sıvı kaybetmeye başladığını gösterir. Bu nedenle gün boyunca düzenli su tüketimi öneriliyor. Ortalama 2–2,5 litre su içilmesi tavsiye edilirken, alkol, aşırı kafeinli ve şekerli içeceklerin sıvı kaybını artırabileceği belirtiliyor.

SICAK HAVALARDAN KORUNMA YOLLARI

Aşırı sıcakların etkisini azaltmak için şu önlemler öneriliyor:

11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak

Açık renkli ve bol kıyafetler tercih etmek

Güneş ışınlarına karşı şapka ve güneş gözlüğü kullanmak

Ağır fiziksel aktiviteleri sabah veya akşam saatlerine bırakmak

Gün boyu düzenli su içmek

Hafif, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek

Yaşam alanlarını serin tutmak

Sık duş almak veya vücudu soğuk suyla serinletmek

Çocukları, yaşlıları ve evcil hayvanları araç içinde bırakmamak

Yalnız yaşayan yaşlı ve hastaları düzenli kontrol etmek