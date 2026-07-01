Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına almasıyla birlikte İstanbul’da sıcaklıklar kritik seviyelere ulaştı. İstanbul Valiliği, kentte bugün yılın en sıcak günlerinden birinin yaşanacağını duyurdu. Açıklamaya göre, nemle birlikte hissedilen sıcaklık öğle saatlerinde 40 dereceye kadar çıkacak. Yetkililer, özellikle risk grubundaki vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.
11.00–16.00 ARASINA KRİTİK UYARI
Valilik, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtti. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bu saatlerde kapalı ve serin alanlarda bulunması önerildi.
Ayrıca sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangını riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
AVRUPA’DA ETKİLERİ ÖLÜMCÜL BOYUTA ULAŞTI
Son günlerde Avrupa’nın birçok bölgesinde aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Uzmanlar, benzer sıcak hava dalgasının Türkiye’de de etkisini artırarak sürdüreceğini belirtiyor.
Meteorolojik tahminlere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek.
SICAK ÇARPMASI NEDEN TEHLİKELİ?
Uzmanlara göre aşırı sıcak yalnızca rahatsızlık hissi yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri de oluşturuyor. Yüksek nem, vücudun terleme yoluyla serinlemesini zorlaştırıyor. Bu durum vücut ısısının hızla 40 dereceyi aşmasına neden olabiliyor ve sıcak çarpması gelişebiliyor. Tedavi edilmediğinde beyin, kalp ve diğer hayati organlarda kalıcı hasar riski oluşabiliyor. İleri durumlarda ise bilinç kaybı, nöbet ve koma görülebiliyor.
ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT
Sıcak çarpması çoğu zaman bazı uyarı işaretleriyle kendini gösteriyor. En yaygın belirtiler şunlar:
Yoğun susuzluk hissi
Baş ağrısı
Halsizlik ve güçsüzlük
Baş dönmesi
Bulantı ve kusma
Kas krampları
Aşırı terleme ya da terleyememe
Bilinç bulanıklığı
Bayılma
Bu belirtiler görüldüğünde kişinin hemen serin bir ortama alınması, üzerindeki kalın giysilerin çıkarılması ve acil sağlık ekiplerine haber verilmesi gerekiyor. Bilinci kapalı kişilere kesinlikle ağızdan sıvı verilmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor.
RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER DAHA FAZLA TEHLİKE ALTINDA
Aşırı sıcaklardan herkes etkilenebilse de bazı gruplar daha yüksek risk taşıyor:
4 yaş altı çocuklar
65 yaş üstü bireyler
Hamileler ve emziren anneler
Kalp, tansiyon, böbrek ve akciğer hastaları
Diyabet hastaları
Açık alanda çalışanlar
Yoğun fiziksel aktivite yapanlar
Düzenli ilaç kullananlar
Uzmanlar, bu kişilerin mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunması ve gün boyunca yeterli sıvı tüketmesi gerektiğini belirtiyor.
EN SIK YAPILAN HATA: SUSAYINCA SU İÇMEK
Uzmanlara göre en yaygın yanlış, yalnızca susuzluk hissi oluştuğunda su içmektir. Oysa bu durum, vücudun zaten sıvı kaybetmeye başladığını gösterir. Bu nedenle gün boyunca düzenli su tüketimi öneriliyor. Ortalama 2–2,5 litre su içilmesi tavsiye edilirken, alkol, aşırı kafeinli ve şekerli içeceklerin sıvı kaybını artırabileceği belirtiliyor.
SICAK HAVALARDAN KORUNMA YOLLARI
Aşırı sıcakların etkisini azaltmak için şu önlemler öneriliyor:
11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak
Açık renkli ve bol kıyafetler tercih etmek
Güneş ışınlarına karşı şapka ve güneş gözlüğü kullanmak
Ağır fiziksel aktiviteleri sabah veya akşam saatlerine bırakmak
Gün boyu düzenli su içmek
Hafif, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek
Yaşam alanlarını serin tutmak
Sık duş almak veya vücudu soğuk suyla serinletmek
Çocukları, yaşlıları ve evcil hayvanları araç içinde bırakmamak
Yalnız yaşayan yaşlı ve hastaları düzenli kontrol etmek