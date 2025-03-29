"İmamoğlu'na Özgürlük" mitingi için İstanbul adeta Maltepe'ye aktı. Genç, yaşlı yüzbinler kısıtlı toplu ulaşım imkanlarına rağmen demokratik haklarını kullanmak için Maltepe'de toplandı.

Merkez ve yandaş medya ise habercilik açısından böylesine önemli bir mitingi görmezden geldi. Miting öncesindeki gelişmeleri duyurmadıkları halde böylesine büyük kalabalığın toplanması kendilerini merkezde ilan edenler ile yandaşların toplumdaki etkisinin ne kadar zayıfladığının da bir göstergesi oldu.

Mitingi canlı yayınlan Sözcü TV'nin Youtube kanalı 30 bin ile 50 bin arasında değişen izlenme sayılarını yakalarken yandaş kanalların gündeme gözlerini kapatan Youtube hesapları birkaç binde kaldı.

Sözcü TV mitingden saatler öncesinde muhabirleri araclığı ile canlı yayına geçerken sozcu.com.tr haber, izlenim, video ve fotoğraflarla Maltepe'de yaşanan tarihi anları Türkiye'ye duyurdu. Sözcü Youtube hesapları da dünyanın her köşesinde önemli kabul edilecek böylesine görkemli bir mitingi canlı yayınlayarak gazetecilik sorumluluklarını yerine getirdi.

İşte bu yüzden Sözcü Susarsa Türkiye Susar.