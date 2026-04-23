Çocuklarda boy uzaması sadece ne yedikleriyle değil, beynin en derin uykuda ne zaman "düğmeye bastığıyla" ilgili. Amerikan Uyku Derneği ve bilim dünyasından sızan son veriler, uyku saati ile boy uzunluğu arasındaki o kan donduran ilişkiyi kanıtladı.

Bilimsel veriler, boy uzamasının rastgele bir zamanda değil, uykunun en derin olduğu saatlerde gerçekleştiğini kanıtladı.

Hipofiz bezi, büyüme hormonunu (hGH) en güçlü şekilde saat 22:00 civarında salgılıyor.

Toplam uyku süresi yeterli olsa bile, gece yarısına doğru yatmak vücudun büyüme hormonu "istasyonunu" kaçırmasına neden oluyor.

11,5 saat uyuyanlar 9 saat uyuyanları katlıyor

Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi'nde yayınlanan analiz, ezberleri bozdu. Gecede 11,5 saat veya daha fazla uyuyan çocukların, 9 saatten az uyuyan yaşıtlarına göre boy uzunluğu konusunda çok daha avantajlı olduğu belgelendi.

Derin uyku sadece boyu uzatmıyor; hücre yenilenmesini destekleyerek kemikleri saniye saniye inşa ediyor.

Ebeveynlerin farkında olmadan yaptığı bazı küçük hatalar, çocuğun boy potansiyelini "felç" edebiliyor:

Mavi ışık tuzağı: Yatmadan önce tablet veya televizyona maruz kalmak, melatonin hormonunu boğarak beyni uyanık olduğuna inandırıyor.

Geç akşam yemeği: Çok geç yemek yemek, vücudun enerjisini boy uzatmak yerine sindirime harcamasına neden oluyor.

Düzensiz ritim: Hafta sonu uyku saatlerini esnetmek, vücudun biyolojik saatini altüst ediyor.

Boy uzamasının 3 kritik aşaması

Boy uzatmak bir maraton ve her aşamanın kendi "rekoru" var:

İlk yıl: Bebekler yaklaşık 25 cm uzayarak ilk patlamayı yapar.

Ergenliğe kadar: Her yıl birkaç santimetrelik düzenli inşa süreci devam eder.

Ergenlik dönemi: Vücut yılda 7-10 cm'ye kadar uzayarak son atağını yapar ve ardından büyüme plakları sonsuza dek kapanır.