TBMM’deki bütçe görüşmelerine 214 bin dolar değerindeki (9 milyon 200 bin TL) Audemars Piguet marka saatle gelen AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun şirketi 2024 yılında devlete sadece 11 milyon 51 bin 443 lira vergi ödedi. Hatipoğlu’nun 2.1 milyar lira sermayeli Europen şirketinde 1700 kişi çalışıyor. Ödediği 11 milyonluk vergi ise neredeyse kolundaki saatin fiyatı kadar.

YILDAN YILA DÜŞTÜ

Şirket 2024’te 439 milyon 349 bin 597 liralık matrah bildirdi ve 11 milyon 051 bin 443 lira vergi verdi. 2023’te beyan edilen matrah 645 milyon 950 bin 800 lira, ödenen vergi ise 18 milyon 335 bin 442 TL oldu, 2022’de ise 441 milyon liralık matrah üzerinden 54 milyon 907 bin lira vergi ödedi. Hatipoğlu’nun ödediği vergi tutarları yıldan yıla düştü.

VERGİLER 3 YILDA 5 KAT GERİLEDİ

Devletten 50 milyon dolarlık teşvik aldı

AKP’ye geçmeden önce devletten 50 milyon dolar (2.1 milyar TL) teşvik alan Hatipoğlu, aile şirketinin ihracat şampiyonu olduğunu söylemişti. Ancak şu şampiyonluk ödediği vergilere yansımadı.