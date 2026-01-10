Süper Kupa finalinde bu akşam dev bir derbi oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ve Fenerbahçe kupa için kozlarını paylaşacak. Saat 18.45’te başlayacak mücadele ATV’den yayınlanacak.

Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat oynanacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

Daha önce 20.30 olan derbinin saati olumsuz hava koşulları nedeniyle değişti. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden gelen kuvvetli rüzgar ve yağış uyarıları sonrası maç saati revize edildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi. Galatasaray-Fenerbahçe maçında 100 kilometreye ulaşabilecek lodos ve yağmur bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.