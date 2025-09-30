Avrupa ülkeleri, 2025 yılında yaz saati uygulamasını 26 Ekim Pazar gecesi saat 03.00’te sona erdirerek saatleri bir saat geri alacak.
ABD’de ise bu geçiş 2 Kasım Pazar sabahı gerçekleşecek.
9 SENE ÖNCE KALICI HALE GETİRİLDİ
Türkiye ise 2016 yılında aldığı kararla yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirdi.
Bu karar doğrultusunda saatler artık yılda iki kez ileri ya da geri alınmıyor.
Amaç, gün ışığından yıl boyunca en verimli şekilde faydalanmak.
DEĞİŞİKLİK YOK
Dolayısıyla 2025 yılında da Türkiye’de saat değişikliği yapılmayacak.
Türkiye, sabit saat uygulamasını sürdürmeye devam edecek.