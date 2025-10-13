Kripto para piyasalarında karışık seyir görülüyor. 10 Eki Cuma günü lider kripto para birimi Bitcoin 122 bin 564 dolar seviyesinden sert düşüş yaşayarak 101 bin 943 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüşte yaklaşık 20 milyar dolarlık yaşandı.

5 Ekim Pazar günü ABD’deki faiz indirimi beklentileri, yapay zekâ tabanlı hisse senetleri özelinde yapılan anlaşmalar ve buna bağlı yükselişlerin hisse senedi piyasasını desteklemesi, dolar endeksinde yaşanan gevşeme Bitcoin’i rekora taşıdı. Tüm gelişmelerin etkisiyle, Bitcoin 126 bin doların üzerini görerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.

BİTCOİN'DE SON DURUM

Kripto paraların en büyüğü olan Bitcoin sert düşüşlerin ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. Yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 09.38'de 115 bin138 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

ALtcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, 4 bin 400 dolar seviyesinden sert düşüşler yaşayarak 3 bin 434 dolar seviyesine kadar geriledi. Verdiği kayıpları toparlamaya çalışan Ethereum, bugün sabah 09.38'de 4 bin 153 dolarda bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.