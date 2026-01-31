Megakentte son aylarda yaşanan kuraklık ve barajlardaki kritik su seviyesi, yerini hareketli bir hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji’den gelen son raporlara göre Türkiye, batıdan doğuya fırtına ve sağanağın etkisi altına giriyor. İstanbul için ise bu kez sevindirici bir haber var: Balkanlar üzerinden gelen sistem, kentin su kaynaklarını besleyecek.
FIRTINA İLE GELEN SAĞANAK
Bugünden itibaren etkisini gösterecek olan hava dalgası, İstanbul’da sadece yağmur değil, aynı zamanda kuvvetli bir fırtınayı da beraberinde getirecek. Güneyden esecek kuvvetli rüzgarlar baraj bölgelerinde nemli havayı toplayarak sağanak geçişlerini artıracak.
3 GÜN ARALIKSIZ SÜRECEK
Tahminlere göre yağışlı hava İstanbul ve çevresinde 3 gün boyunca aralıksız etkili olacak. Yağışlar sadece şehir merkezinde değil, özellikle su toplama havzalarının bulunduğu Karadeniz kıyıları ve Balkan hattı üzerinde yoğunlaşacak. Dördüncü günden itibaren ise sistem etkisini azaltarak yurdu terk edecek.
TÜRKİYE GENELİNDE ALARM
İstanbul barajları için sevindirici olan bu tablo, güney illerinde riskli bir boyuta ulaşıyor. Antalya’nın doğusu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların "çok kuvvetli" olması beklenirken; Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.