İstanbul ve Bursa hattında etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağış, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde deniz ulaşımında yaşanan aksamalar nedeniyle, yolcuların güvenliği için bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak durduruldu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, sabah saat 08.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi ile saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Benzer şekilde Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de birçok seferini iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler arasında saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile saat 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) hatları bulunuyor. Ayrıca saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), saat 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve saat 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de hava muhalefeti sebebiyle yapılamayacağı bildirildi.