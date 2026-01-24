TBMM’de 20 bin liralık emekli maaşı kanun teklifi, protestolar arasında 245 kabul, 179 ret oyu ile benimsendi. 198 milletvekili oylamaya katılmadı. Milyonluk saatleri ile gündemde olan AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da oylamaya katılmadı. AKP: 58 milletvekili oylamaya katılmadı. Nebi Hatipoğlu’nun yanı sıra; Tuğrul Türkeş, Ömer Çelik, Hüseyin Yayman, Vedat Bilgin, Faruk Çelik, Galip Ensarioğlu, Derya Ayaydın, Vahit Kirişçi ve Bekir Bozdağ gelmedi. BAHÇELİ YOKTU MHP: Genel Başkan Devlet Bahçeli oylamaya gelmedi. 28 milletvekili oylamada bulunmadı.

CHP: Genel Başkan Özgür Özel oylamaya katıldı ve “Ret” oyu verdi. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.

İYİ Parti: Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oylamaya katılarak “Ret” oyu kullandı. Daireyi çıkarıp villayı takmıştı Hatipoğlu’nun biri 9.2 milyonluk, diğeri ise 19 milyonluk iki saati kamuoyunda gündem olmuştu. Richard Mille RM 30 model saati, dünyanın en lükslerinden.

