Bilimsel yayınlara dayandırılan bilgilere göre, güne sadece kahveyle başlanmasının bazı kişilerde mide-bağırsak rahatsızlıklarına ve kafeine bağlı yan etkilere yol açabildiği ifade edildi.

MİDE ASİDİ VE YANMA RİSKİ ARTIYOR

Kahvenin asidik bir içecek olduğu, aç karnına tüketildiğinde mide asidi salgısını artırabildiği belirtildi. Bu durumun mide zarını tahriş edebileceği, mide yanması ve reflü şikâyetlerini tetikleyebileceği kaydedildi.

KAFEİN DAHA HIZLI EMİLİYOR

Aç karnına içilen kahvenin kafeinin daha hızlı emilmesine neden olduğu bildirildi. Uzmanlar, bu durumun çarpıntı, huzursuzluk, kaygı hissi ve tansiyon yükselmesi riskini artırabildiğini aktardı. Kafeinin yemekle birlikte alınmasının bu etkileri azaltabileceği ifade edildi.

SİNDİRİM SİSTEMİ ŞİKAYETLERİ GÖRÜLEBİLİR

Bazı bireylerde aç karnına kahve tüketiminin şişkinlik, mide bulantısı, kramp, mide ekşimesi ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabildiği belirtildi. Özellikle irritabl bağırsak sendromu bulunan kişilerde bu şikâyetlerin daha sık görülebildiği aktarıldı.

KORTİZOL SEVİYESİNİ YÜKSELTEBİLİR

Kahvede bulunan kafeinin, stres hormonu olarak bilinen kortizol salgısını artırabildiği bildirildi. Yüksek kortizol seviyelerinin uzun vadede kaygı, uyku problemleri, kalp-damar hastalıkları ve kemik yoğunluğunda azalma riskini yükseltebileceği vurgulandı.

Uzmanlar, kahve tüketiminin tamamen bırakılması yerine, özellikle sabah saatlerinde aç karnına içilmemesinin sağlık açısından daha dengeli bir tercih olabileceğini belirtiyor.