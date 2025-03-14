Amerika'da fast food başkenti olarak anılan ve herkesin fast food yediği kasabada ortalama yemeklere 148 doların üstünde para harcanıyor.

Plano kasabasında aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme düzenine sahip. Fakat kasabada hemen hemen herkes uzun ömürlü. Bundan dolayı Plano, ün salan kasabalardan biri oldu.

Ortalama yaşam süresinin 82,2 yıl olan Arlington, 2024 yılında ortalama 85,3 yıl yaşayan Virginia eyaletinin Arlington şehrinin hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Hazır yiyeceklere rağbetin fazla olmasına rağmen Plano'nun nasıl uzun yaşam merkezi haline geldiğini öğrenmek isteyenler kasabayı ziyaret ettiğinde şoke oluyorlar.

Şehirde dolaşan insanların ilk izlenimleri ise şöyle:

"Hayatımda bu kadar yoğun bir fast food restoranı gördüğümü sanmıyorum!"

Kasabanın fast food kültürüne dair araştırma yapan bir Youtuber, marul dürümlerin normal ekmeklerden, tatlı patates kızartmalarının normal patates kızartmalarının daha çok satıldığını fark etti.

Bölgeye gidip yemek yiyenlerinin çoğunun, fast foodların daha sağlıklı olduğunu aktarıyor. Kasabanın da marul dürümleri popüler. İnsanlar genelde hamur işleri yerine marul yiyor.