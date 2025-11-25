Et ve Süt Kurumu (ESK) skandallarla anılırken, vatandaşlar bir dönem hayvancılığın merkezlerinden biri olan Van’da artan et ve tavuk fiyatları karşısında uzun kuyruklarda çözüm arıyor. Zaman zaman sıfırın altına inen soğuk havaya rağmen vatandaşlar, uygun fiyatlarla et alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

‘200 TL FARK VAR’

Satışlar saat 09.00’da başlamasına rağmen ucuz et almak isteyenlerin bir kısmı sabah namazından sonra, bir kısmı ise saat 05.00-06.00 civarında sıraya giriyor. Kuyrukta bekleyen Nazım Erdem, ucuz et için saatlerdir soğukta beklediklerini söyleyerek şunları ifade etti: “Sabahın 05.00’inde buradayız.

Kıyma alacağız, piyasaya göre 200 lira fark ediyor. Burada 400 ise piyasada 600 lira. Emekliyim, vallahi zor geçiniyorum.” Bir vatandaş, “07.30’dan beri buradayım. Piyasaya göre 200-300 lira daha ucuzdur. Saat 04.00-05.00’te gelen var. Sabah namazını kılıp gelen yaşlılar var” dedi. Sıranın sonunda bekleyen Cabbar Kaya ise, “Şansımı deneyelim dedim. Piyasaya göre 200-250 lira fark var. Piyasada 650-700 olan kıyma burada 400-420 lira. Yine iyidir” ifadelerini kullandı.

FATURALAR MUTFAĞI BİTİRİYOR

Kuyrukta saatlerce bekleyen vatandaşlarından biri,“Eskiden bir gün çalışıyordum, 10 gün ailemi geçindiriyordum. Şimdi her gün çalışıyorum yine zar zor. Faturalar mutfağı bitiriyor” diye konuştu.