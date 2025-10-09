Olay, Mehmet Avdan İlkokulu’nda meydana geldi. 1’inci sınıf öğrencisi olan Çakmak, arkadaşlarıyla teneffüs sırasında oyun oynarken aniden fenalaştı. Durumu fark eden öğretmen ve okul yöneticileri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Kısa sürede okula gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları küçük Baturalp’i Beylikova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakmak yaşamını yitirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELİRLENECEK

Olayın ardından küçük çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çakmak’ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Baturalp Çakmak için Beylikova Yunus Emre Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından minik Baturalp, İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.