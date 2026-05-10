Araştırmalara göre 'erteleme alarmı' alışkanlığı, beynin yeniden uyku döngüsüne girmesine neden oluyor. Bu durum ise kişi tamamen uyansa bile gün içinde halsizlik, dikkat dağınıklığı ve düşük enerji hissi yaşanmasına yol açabiliyor.

ERTELEME TUŞU VÜCUDU ŞAŞIRTIYOR

Uzmanlar, birkaç dakikalık ek uykunun sanıldığı kadar faydalı olmadığını ifade ediyor. Özellikle alarmı tekrar tekrar ertelemek, vücudun yeniden dinlenme moduna geçmesine neden oluyor. Kısa süre sonra tekrar uyanmak ise beynin kendini dinlenmiş hissetmesini zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, alarm çaldığında mümkün olduğunca tek seferde kalkılmasını öneriyor.

SABAH IŞIĞI ÖNEMLİ

Uzmanlara göre uyanır uyanmaz doğal ışık almak da enerji seviyesini artırabiliyor. Perdeleri açmak, kısa süre balkona çıkmak veya yüzü soğuk suyla yıkamak gibi küçük alışkanlıkların vücudun daha hızlı ayılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Özellikle güne telefona bakarak başlamanın ise zihinsel yorgunluğu artırabileceği ifade ediliyor.