1. TELEFONU ELİNİZE ALMADAN GÖZLERİNİZİ AÇIN

Günümüzde birçok kişi, daha gözlerini tam açamadan eline telefonu alıyor, sosyal medya akışında kayboluyor ya da e-posta kutusunu kontrol ediyor. Ancak bu alışkanlık, güne yüksek düzeyde stresle başlamanıza neden oluyor. Uzmanlara göre uyanır uyanmaz ekrana maruz kalmak; beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor, odaklanma problemlerine yol açabiliyor ve gün içindeki verimliliği düşürüyor.

Öneri: Sabah ilk dakikaları teknolojiye ayırmak yerine, derin nefes alarak, hafif esneme hareketleriyle bedeninizi güne hazırlayın.

2. ALARMI ERTELEMEK YORGUNLUĞU ARTIRIYOR

Alarm çaldığında tekrar uyumak için ertele tuşuna basmak birçok kişinin sabah rutini haline gelmiş durumda. Ancak bu davranış, uyku döngüsünü olumsuz etkiliyor. Kısa süreli tekrar uykular, vücudu dinlendirmek yerine sersemliğe neden oluyor. Bu da gün boyu hissedilen yorgunluğun temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Öneri: Alarmı bir kez çalacak şekilde ayarlayın ve çalar çalmaz kalkmak için kendinizi motive edin. Perdeleri açarak doğal ışıkla buluşmak da uyanmayı kolaylaştırır.

3. YATAKTAN HIZLA KALKMAK DENGE KAYBINA YOL AÇABİLİR

Sabahları yataktan ani şekilde kalkmak, kan basıncında düşüşe neden olabiliyor. Ortostatik hipotansiyon olarak bilinen bu durum; baş dönmesi, mide bulantısı ve kısa süreli denge kaybı gibi şikayetlere yol açabiliyor.

Öneri: Uyandıktan sonra birkaç saniye boyunca yatağınızda oturur pozisyonda bekleyin, ardından yavaş hareketlerle kalkın.

GÜNÜN İLK DAKİKALARI, GÜNÜN KALANINI BELİRLİYOR

Uzmanlar, sabah rutininin yaşam kalitesi üzerinde düşündüğümüzden çok daha etkili olduğunu vurguluyor. Alışkanlık haline gelmiş bazı sabah davranışlarını yeniden gözden geçirmek hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız için fark yaratabilir.