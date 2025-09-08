Dün akşam kayyuma tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde çok sayıda CHP'li siyasetçi, partili ve vatandaş vardı.

Alanda bulunanlar kalabalık arasında sivil polislerin bulunduğunu fark etti. Milletvekilleri, kimlik kontrolü yaparak bu kişileri tespit etti ve alandan çıkmalarını sağladı.

Olay sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmadığı, ancak milletvekillerinin duruma tepki gösterdi.

'PROVOKASYONA İZİN VERMEYİZ'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Partimizin etkinliklerinde halkımızla bir aradayız. Kimsenin bu demokratik ortamı provoke etmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz gerekli hassasiyeti göstermiştir” dedi.

'10'A YAKIN SİVİL POLİS TESPİT ETTİK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sivil polislerin provokasyon amacıyla gönderildiğini iddia etti.

Yavuzyılmaz, "Sürekli olarak vatandaşlarımızın arasına İstanbul İl binası ve bahçesine sivil polis girişi oluyor. Bu sivil polislerin binaların içine kadar girişler oldu. Tespit edilenler milletvekillerimizle yan yana getirildi ve bizim nezaretimizde ve bina içindeki vatandaşlar ve üyelerimiz tarafından dışarı çıkarıldı. 10'a yakın sivil polis tespit edildi" ifadelerini kullandı.

'SİPER OLDUK'

"Vekillerimiz hem burayı sakinleştiriyor hem de içeriye giren izinsiz giren, girme hakkı bulunmayan sivil polisleri dışarıya çıkarıyorlar" diyen Yavuzyılmaz, "Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklılığını, sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Biz de milletvekilleri olarak şu anda burada İstanbul İl Başkanlığı binasının hemen önünde, siper olmuş durumdayız. Ani bir müdahaleye karşı şu anda haklarımızı savunmak için bir arada bir zincir oluşturmuş durumdayız" diye konuştu.