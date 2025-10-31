Siirt’in Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi’nde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bir aile vahşeti meydana geldi. O.A. adlı kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartıştıktan sonra silahına sarıldı.

AMCASI VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesine göre, saldırganın eşi ve amcası olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNESİ AMCASI VE YENGESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan annesi, diğer amcası ve yengesi kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.