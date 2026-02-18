Bulunduğu bölgenin jeolojik yapısı sebebiyle depremi aklından çıkaramayan Türkiye bu sabaha karşı İsrail topraklarından gelen 7.0'lık deprem bildirimiyle uyandı. Deprem uyarı uygulamaları kullanan yüzbinlerce telefonun alarmları çalarken bölgede herhangi bir sarsıntının gerçekleşmediği öğrenildi.

1 MİLYONDAN FAZLA TELEFON AYNI ANDA ÇALDI GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Deprem uyarı uygulamalarından ya da resmi kaynaklardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, bölgenin deprem kayıtları incelendiğinde saat 6 sularında herhangi bir sarsıntının yaşanmadığı öğrenildi. Deprem bilgi ağının verilerine göre alarm ve uyarı bildirimi bölgedeki 1 milyon 348 bin kullanıcıya iletildi.

KOMŞU YUNANİSTAN'A DA BİLDİRİM GİTTİ

Deprem bildirimi sadece Türkiye'deki telefonları etkilemedi. Yunanistan coğrafyasında yaşayan kullanıcılara da 'sarsıntı' bildirimi yağdı, konunun aydınlatılmaması nedeniyle sosyal medyada yüzlerce kişi 7.0'lık kuvvetli deprem bildiriminin neden gönderildiğini anlamak için araştırmalara başladı.