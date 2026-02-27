Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz dün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Ziyaretin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik Eski CHP İstanbul Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz'ın İYİ Parti'ye katılacağını iddia etti.

Atik'e yalanlama sosyal medyadan geldi.

Akkiraz X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Ben CHP üyesiyim.

Her parti ile ülkem için, laiklik için, milli birlik için, Atatürk için,Türk halkının sorunları ve talepleri için biraraya gelir, fikirlerimi söyler, fikirleri dinlerim. Dayanışma gösteririm.

Daha gidilecek çok yolumuz var. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Yaşasın Laik Cumhuriyet Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk