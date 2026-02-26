Ünlü sanatçı ve eski CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz İYİ Parti'yi ziyaret etti. Ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu duyurdu. Dervişoğlu X hesabında yaptığı paylaşımda "Kıymetli sanatçımız Sabahat Akkiraz’ı Genel Merkezimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Kıymetli sanatçımız Sabahat Akkiraz’ı Genel Merkezimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum.



— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) February 26, 2026

