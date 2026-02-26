Ünlü sanatçı ve eski CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz İYİ Parti'yi ziyaret etti. Ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu duyurdu.

Dervişoğlu X hesabında yaptığı paylaşımda "Kıymetli sanatçımız Sabahat Akkiraz’ı Genel Merkezimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

 