Arzu Sabancı, gelini Nazlı Sabancı ile doğum günü pastası başında verdiği pozlarla gündem oldu.

Nazlı Sabancı, önce kayınvalidesinin fotoğrafını “7 Eylül bizim için çok önemli bir gün. İyi ki doğdunuz” notuyla paylaştı.

Ardından birlikte çekildikleri kareyi paylaşarak, “Bana kayınvalideden öte anne oldunuz. Sizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Arzu Sabancı ise bu mesaja, “Canım kızım. Sağlıkla, hep beraber inşallah” sözleriyle karşılık verdi.

Son dönemde oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ayrılığıyla gündeme gelen Arzu Sabancı, çıkan söylentiler üzerine, “Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak sonradan öğrendik” açıklamasında bulunmuştu.

Nazlı Sabancı ile kayınvalidesi arasındaki mesafeli ilişki ise daha önce magazin basınında sıkça yer bulmuştu.

Nazlı Sabancı’nın kızı Alara’dan sadece “A” harfiyle bahsettiği paylaşımına, Arzu Sabancı’nın “AA ile gelmeliyim” yanıtı da gündem olmuştu.