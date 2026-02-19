Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile iş insanı Faruk Sabancı'nın evlilik hazırlıkları magazin gündemine oturdu. Çiftin, önümüzdeki yaz için çifte düğün planı yaptığı iddia edildi.

AİLELER BİR ARAYA GELDİ

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi dizilerle tanınan Esra Bilgiç, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile birliktelik yaşıyor. İkilinin geçtiğimiz aylarda ailelerini bir araya getirdiği ve yaz için düğün kararı aldığı öne sürüldü.

İddialara göre çift, iki ayrı düğün töreni yapacak. İlk törenin İtalya'nın ünlü kasabası Portofino'da yaklaşık 200 kişilik özel bir davetli grubuyla gerçekleştirileceği belirtildi. Ardından İstanbul'da cemiyet ve sanat dünyasından davetlilerin katılacağı görkemli bir tören daha düzenlenecek.

Çiftten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.