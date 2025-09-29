Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde görülen kuşlar nedeniyle 2 uçak pas geçmek zorunda kalırken, iniş için yaklaşmada bulunan diğer uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerin ardından uçuşlar normale döndü.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan AJet’e ait Airbus A320 tipi uçağın pilotu, iniş sırasında pistte çok sayıda kuş fark etti. İnişin ardından kuşa çarpmış olabileceği ihtimalini Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne rapor eden pilotun uyarısı üzerine pistte kontrol yapıldı.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Bu sırada 2 uçak pisti pas geçerken, iniş için yaklaşan diğer uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Pistte yapılan kontrollerin ardından seferler normale döndü.